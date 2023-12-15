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20:03, 15 декабря 2023Среда обитания

Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

«БелНовости»: сушка белья на батареях приводит к образованию конденсата

Фото: James Krudop / Unsplash

Сушка белья на батареях приводит к сырости и плесени в квартире. Как уменьшить образование конденсата в помещении, рассказали «БелНовости».

Из-за разницы температур в помещении и на улице зимой на окнах и в углах скапливается лишняя влага. Особенно быстро конденсат появляется при отключении отопления. Его количество увеличивается также, если отопление включено, но окна в квартире закрыты. Проветривать комнату необходимо хотя бы пятнадцать минут в день, советуют эксперты. Еще одной распространенной ошибкой специалисты называют неравномерный прогрев дома. Для того чтобы не допустить появление лишней влаги на окнах важно сохранять примерно одинаковую температуру во всех помещениях.

Ранее специалисты назвали средство, которое поможет избавиться от конденсата на окнах. Стекло нужно полностью покрыть моющим средством для посуды и дать ему высохнуть.

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      Виктория Клабукова
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