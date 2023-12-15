Дальнобойщики Словакии прекратили блокаду на границе с Украиной

Reuters: дальнобойщики Словакии прекратили блокаду КПП на границе с Украиной

Дальнобойщики Словакии прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Ассоциация перевозчиков UNAS сообщила, что сняла блокаду с вечера 14 декабря. «Мы делаем это по призыву сил безопасности и уважаем это. Точно так же, как они уважали наше право на протест», — отметили в организации.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила прекращение блокады.

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины, потребовав от Европейского Союза (ЕС) вновь ввести ограничения на доступ в страны объединения для украинских транспортных компаний.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине, вопреки позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга, нельзя решить военным путем. По его словам, для урегулирования конфликта «не хватает мирной инициативы», которую можно было бы реализовать на площадках ЕС или НАТО.