Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 15 декабря 2023Мир

Дальнобойщики Словакии прекратили блокаду на границе с Украиной

Reuters: дальнобойщики Словакии прекратили блокаду КПП на границе с Украиной

Фото: Robert Nemeti / Anadolu / Getty Images

Дальнобойщики Словакии прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Ассоциация перевозчиков UNAS сообщила, что сняла блокаду с вечера 14 декабря. «Мы делаем это по призыву сил безопасности и уважаем это. Точно так же, как они уважали наше право на протест», — отметили в организации.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила прекращение блокады.

Словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков из Украины, потребовав от Европейского Союза (ЕС) вновь ввести ограничения на доступ в страны объединения для украинских транспортных компаний.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине, вопреки позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга, нельзя решить военным путем. По его словам, для урегулирования конфликта «не хватает мирной инициативы», которую можно было бы реализовать на площадках ЕС или НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Бывший муж дочери экс-депутата Госдумы предупредил Круза о ее любви к роскоши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости