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14:17, 14 декабря 2023Мир

Премьер Словакии отверг позицию НАТО о военном решении конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине нельзя решить военным путем
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Конфликт на Украине, вопреки позиции генсека НАТО Йенса Столтенберга, нельзя решить военным путем. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует «Интерфакс».

«Мы обменялись с генсеком НАТО мнениями относительно ситуации на Украине. Это тема, по которой наши мнения расходятся. Я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военное решение конфликта на Украине», — сказал он.

По мнению словацкого премьера, для урегулирования украинского конфликта «не хватает мирной инициативы», которую можно было бы реализовать на площадках Евросоюза или НАТО.

Ранее Фицо заявил, что его страна не будет предоставлять военную помощь Украине вопреки политике Европейского союза. Он указал, что, согласно европейским правилам, решение об отправке вооружений является добровольным.

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      Виктория Кондратьева
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