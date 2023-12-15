Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 15 декабря 2023Из жизни

Врач оплодотворил пациентку своей спермой без ее ведома

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

В США врач-репродуктолог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время искусственной инсеминации. Об этом сообщает The Guardian.

В 1980 году Сара Депоян вместе с мужем обратилась к врачу Мерлу Бергеру, основателю клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в городе Бостон, штат Массачусетс. Тот заявил, что для успешного зачатия пациентке требуется провести искусственную инсеминацию — метод вспомогательных репродуктивных технологий, представляющий собой введение спермы партнера или донора в полость матки женщины. Бергер добавил, что семя для проведения процедуры будет получено от анонимного донора, который внешне похож на мужа Депоян. Супруги согласились, и в 1981 году на свет появилась их дочь Кэролин Бестер.

Материалы по теме:
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен» История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
12 сентября 2021
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
20 марта 2019

Спустя 42 года Бестер решила сделать ДНК-тест в домашних условиях. Она загрузила результаты анализа на сайты биотехнологических компаний 23andMe и Ancestry.com и узнала, что состоит в родстве с двумя незнакомыми ей людьми. После общения с родственниками Бестер выяснила, что они являются внучкой и троюродной сестрой Бергера. Тогда женщина догадалась, что именно он является ее биологическим отцом. Она поняла, что Бергер оплодотворил Депоян своей спермой без ее ведома и оставался безнаказанным несколько десятилетий.

Шокированная Бестер сообщила о своем открытии матери, и та подала иск против врача. В заявлении Депоян сказала, что не согласилась бы на искусственную инсеминацию, если бы знала, что Бергер оплодотворит ее своей спермой. Она добавила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить подобные действия с другими пациентками. Бергер не стал отрицать обвинения. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии гинеколог признался, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. После рождения ребенка он без ведома роженицы и медицинских показаний перевязал ей маточные трубы.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Солнце зафиксирована сильнейшая за шесть лет вспышка. Чем она грозит людям?

      Российские разведчики уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

      Украинские военкомы начали ловить подростков

      Украинский пленный рассказал о массовых потерях ВСУ под Работино

      В США поприветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

      Полковник высказался о тактике российский военных под Работино

      В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников СВО

      Женщина вернулась домой спустя месяц и обнаружила удивительное изменение

      Лишившаяся уличных украшений семья посмотрела запись с камеры и удивилась

      Япония ввела санкции против 57 компаний из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости