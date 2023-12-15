Врач оплодотворил пациентку своей спермой без ее ведома

В США врач-репродуктолог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время искусственной инсеминации. Об этом сообщает The Guardian.

В 1980 году Сара Депоян вместе с мужем обратилась к врачу Мерлу Бергеру, основателю клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в городе Бостон, штат Массачусетс. Тот заявил, что для успешного зачатия пациентке требуется провести искусственную инсеминацию — метод вспомогательных репродуктивных технологий, представляющий собой введение спермы партнера или донора в полость матки женщины. Бергер добавил, что семя для проведения процедуры будет получено от анонимного донора, который внешне похож на мужа Депоян. Супруги согласились, и в 1981 году на свет появилась их дочь Кэролин Бестер.

Спустя 42 года Бестер решила сделать ДНК-тест в домашних условиях. Она загрузила результаты анализа на сайты биотехнологических компаний 23andMe и Ancestry.com и узнала, что состоит в родстве с двумя незнакомыми ей людьми. После общения с родственниками Бестер выяснила, что они являются внучкой и троюродной сестрой Бергера. Тогда женщина догадалась, что именно он является ее биологическим отцом. Она поняла, что Бергер оплодотворил Депоян своей спермой без ее ведома и оставался безнаказанным несколько десятилетий.

Шокированная Бестер сообщила о своем открытии матери, и та подала иск против врача. В заявлении Депоян сказала, что не согласилась бы на искусственную инсеминацию, если бы знала, что Бергер оплодотворит ее своей спермой. Она добавила, что чувствует себя жертвой насилия и предполагает, что врач мог совершить подобные действия с другими пациентками. Бергер не стал отрицать обвинения. Ведется расследование.

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