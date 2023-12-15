Два украинских беспилотника сбиты в небе над российским регионом

Минобороны: два украинских беспилотника сбиты в небе над Курской областью

Два украинских беспилотника сбиты в небе над Курской областью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Дроны были замечены в российском воздушном пространстве около 17:30. С их помощью Украина хотела нанести удар по целям на территории России, отметили в военном ведомстве.

Беспилотники над российским регионом были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

14 декабря девять украинских беспилотников были перехвачены в небе над Московской и Калужской областями. Случившееся в Минобороны назвали попыткой террористической атаки.