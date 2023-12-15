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10:31, 15 декабря 2023Наука и техника

На спутнике Сатурна обнаружили неизвестный источник энергии для жизни

Nature Astronomy: в шлейфах Энцелада обнаружили ключевые молекулы для жизни

Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute / phys.org

Ученые НАСА обнаружили неизвестный источник химической энергии, который способен поддерживать жизнь в подледном океане на Энцеладе, спутнике Сатурна. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Астрономы проанализировали данные межпланетного зонда Cassinin, выявив в шлейфах ледяных зерен и водяного пара присутствие цианида водорода — ключевой молекулы, необходимой для синтеза многих аминокислот. Кроме того, был найден ряд органических соединений, чье наличие указывает на существование в океане большого количества химической энергии, способной запускать метаболические реакции.

В предыдущих исследованиях ученые выявили комбинацию углекислого газа, метана, аммиака и водорода в шлейфе (CO2, CH4, NH3 и H2), указывающую на возможность метаногенеза — метаболического процесса, в результате которого образуется метан. Метаногенез широко распространен на Земле и, возможно, имел решающее значение для возникновения жизни на нашей планете.

В новой работе были выявлены дополнительные возможные пути получения химической энергии, например, за счет окисления органических молекул C2H2, C3H6 и C2H6. Вместе с вероятными катализаторами небиологического происхождения и окислительно-восстановительными градиентами, возникающими в результате поверхностного радиолиза (разложения под воздействием ионизирующего излучения), эти соединения потенциально могут поддерживать существование микробных сообществ или стимулировать сложный органический синтез, ведущий к возникновению жизни.

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      Александр Еникеев
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