ЕС разблокировал пять миллиардов евро для Польши

Туск: ЕС до конца года выделит Польше ранее замороженные пять миллиардов евро

Европейский союз (ЕС) выделит Варшаве ранее замороженные пять миллиардов евро (488,5 миллиарда рублей) для поддержания энергетической безопасности страны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением Туск выступил после переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита стран Евросоюза. Он сообщил, что ЕС разблокирует и переведет Польше средства до конца года.

«Это важные деньги для нашего энергетического суверенитета», — сказал Туск. Фон дер Ляйен также подтвердила получение от Польши заявки на выплату заблокированных средств Фонда восстановления и устойчивости.

ЕС получил право приостанавливать бюджетные платежи странам-членам объединения за несоблюдение демократических принципов в 2021 году. В том же году в Брюсселе заморозили выплату в 36 миллиардов евро (3,5 триллиона рублей), запрошенных Польшей на восстановление после пандемии. Блокировка этой суммы была связана с прошедшей в стране судебной реформой, нарушившей, по мнению ЕК, принцип верховенства права.