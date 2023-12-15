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14:57, 15 декабря 2023Экономика

Глава Минцифры увидел плюсы в замедлении роста зарплат IT-специалистов

Шадаев назвал замедление роста зарплат IT-специалистов в России хорошим знаком

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Замедление темпов роста зарплат IT-специалистов в России является хорошим знаком для отрасли и государства, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Его цитирует РИА Новости.

Министр объяснил, что высокие темпы роста зарплат свидетельствуют о слишком перегретом рынке. В свою очередь снижение темпов говорит о том, что рынок выходит из стадии перегрева и чуть-чуть охлаждается, добавил он.

По его словам, тенденция также может быть связана с тем, что на рынок пришло много junior-специалистов. Зарплаты таких сотрудников ниже, чем у других специалистов, что влияет на среднюю зарплату по IT-рынку.

Согласно декабрьскому исследованию Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), более трети (34,9 процента) российских IT-специалистов столкнулись со снижением доходов. В январе-феврале о такой проблеме сообщали 25,6 процента. Участники нового опроса также жаловались на невозможность удаленной работы (14,3 процента), недостаток компетенций, то есть отсутствие обучения для работы с новыми проектами (23,8 процента). Около трети указывают на непосредственное влияние западных санкций, хотя 27 процентов их не замечают.

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      Мария Грушко
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