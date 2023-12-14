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10:54, 14 декабря 2023Экономика

Треть российских айтишников пожаловалась на снижение доходов

РАЭК сообщил о жалобах трети российских IT-специалистов на снижение доходов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) показало, что более трети (34,9 процента) российских IT-специалистов столкнулись со снижением доходов. Об этом со ссылкой на результаты опроса пишет «Коммерсантъ».

В январе-феврале о такой проблеме сообщали 25,6 процента. Участники нового опроса также жаловались на невозможность удаленной работы (14,3 процента), недостаток компетенций, то есть отсутствие обучения для работы с новыми проектами (23,8 процента). Около трети указывают на непосредственное влияние западных санкций, хотя 27 процентов их не замечают.

В Фонде развития интернет-инициатив называют результаты исследования близкими к истине. По оценкам организации, у ряда компаний из числа стартапов падение зарплат превышает 75 процентов в годовом выражении.

Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина отмечает, что ощущение снижения доходов может быть связано с выходом на рынок большого количества молодых специалистов. Сотрудникам с небольшим опытом предлагают зарплату меньше их ожиданий, что вызывает недовольство.

Другой возможной причиной она назвала падение курса рубля. IT-специалисты нередко оценивают заработок в иностранной валюте, а рубль существенно ослаб к доллару с начала года.

Вместе с тем рекрутинговый центр hh.ru указывает, что за год медианная предлагаемая зарплата в отрасли выросла на 9,46 процента, до 63,4 тысячи рублей. Также, по данным Минцифры, в январе-сентябре российские IT-компании увеличили собственные доходы почти на 20 процентов, до 1,7 триллиона рублей. Ведомство сомневается в серьезности проблемы, указывая, что уже принятые меры господдержки создают благоприятные условия для роста дохода сотрудников.

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Исследование РАЭК касалось широкого круга специальностей, в том числе в опросах участвовали тестировщики, дизайнеры и представители иных цифровых профессий.

Ранее стало известно, что с ноября банки начали массово сообщать IT-компаниям и производителям электроники о повышении ставок по кредитам. С льготных 3-5 процентов их размер взлетел до рыночных 18-18,5 процента. Причиной таких действий называют исчерпание средств на субсидии от Минцифры, что связано с резким ростом ключевой ставки.

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      Платон Щукин
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