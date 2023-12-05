На поддержку сотен российских IT-компаний закончились средства

«Ъ»: ставка кредитов для IT-компаний резко выросла из-за отсутствия компенсаций

Банки начали массово сообщать российским IT-компаниям и производителям электроники о повышении ставок по кредитам. С льготных 3-5 процентов их размер взлетел до рыночных 18-18,5 процента. Об этом ссылкой на представителей отраслевых организаций и источники пишет «Коммерсантъ».

Сами финансовые организации объясняют решение отсутствием субсидий еще с октября. Учредитель CRM-интегратора «Пинол» Алексей Окара указал, что с проблемой столкнулись как минимум 150 компаний.

Президент Союза поддержки и развития технологических компаний (входит более 100 малых и средних IT-компаний) Евгения Дмитриева подтвердила информацию, что организации отрасли получают письма от банков, где говорится об исчерпании средств для льготных кредитов. По ее мнению, нужны дополнительные переговоры Минцифры с руководством банков, участвующих в льготном кредитовании, чтобы снять проблему.

В соответствии с текущими правилами льготных кредитов, банки предоставляют IT-компаниям займы по пониженной ставке, а Минцифры предоставляет им субсидии, которые направят на компенсации выпадающих расходов. Соответственно, если компенсации отменяются, то ставки по кредитам возвращаются на нормальный уровень.

В ноябре издание сообщало, что доступа к льготе лишился производитель электроники «Аквариус». Причина оказалась той же самой — исчерпание средств на компенсацию банкам. До этого, в октябре, сообщалось, что Минцифры на фоне резкого повышения ключевой ставки собрался провести переоценку своих финансовых ресурсов.

В самом ведомстве утверждают, что программа продолжает действовать, а дополнительные средства уже найдены, осталось только довести их до банков. Кроме того, представитель Минцифры напомнил, что в 2024 году на компенсацию банкам пойдет 4,1 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем году.

Ранее глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения начнут выдавать не разработчикам, а заказчикам программного обеспечения. По его словам, попытка поощрять первую категорию привела к тому, что в министерстве осознали сложность оценки перспективной технологии.