Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

Девушка чуть не задохнулась в дыму на собственной свадьбе из-за шутки гостей

В Китае девушка чуть не задохнулась во время собственной свадьбы из-за дымовой шашки, которую кинули в ее комнату в качестве шутки. Видео инцидента публикует Newsflare.

Запись была сделана 8 декабря в городе Хэцзэ, провинция Шаньдун. В ролике девушка в традиционном свадебном одеянии пытается откашляться в клубах дыма. Происшествие случилось из-за церемониальной игры, в ходе которой друзья и родственники невесты удерживают дверь в помещение, где она находится, а жених и шаферы пытаются попасть туда, не заплатив выкуп.

Кто-то из гостей со стороны будущего мужа девушки решил нарушить ход игры и устроил выходку: через некоторое время после начала противостояния в комнату невесты влетела дымовая шашка. Дым оказался настолько густым, что девушка начала задыхаться и кашлять.

Кроме того, как рассказал гость свадьбы Чжан, шашка прожгла красивое традиционное платье китаянки. Мужчина отметил, что все начиналось очень весело, но развлечения «быстро зашли слишком далеко». Он признался, что никогда не видел на свадьбах ничего подобного.

Ранее в Китае жених узнал о беременности невесты во время свадьбы. На глазах гостей молодой человек стал обвинять девушку в неверности.

