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08:30, 27 ноября 2023Из жизни

Жених узнал о беременности невесты и ударил ее во время свадьбы

В Китае жених заподозрил измену беременной невесты и прервал свадьбу

Фото: Ronen Zvulun / Unsplash

В Китае жених заподозрил, что невеста ему изменила, и прервал уже начавшуюся свадьбу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Аньхой. В разгар торжества жених получил сообщение от бывшего бойфренда девушки. Из него он узнал, что невеста беременна. Поскольку жених познакомился с ней всего за месяц за свадьбы, он сразу решил, что это не его ребенок.

На глазах гостей жених стал обвинять девушку в неверности. Та попыталась оправдаться. По ее словам, она сама лишь недавно узнала о беременности и просто не успела ему рассказать Жених не поверил и прямо на сцене ударил невесту ногой.

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После этого жених продолжил оскорблять возлюбленную и в конце концов покинул свадьбу. Впоследствии его родственники обратились к семье невесты и потребовала вернуть выкуп. Однако родители девушки отказались, поскольку, по их мнению, свадьба сорвалась по вине жениха.

Ранее сообщалось, что жених из Китая проявил находчивость и избежал традиционного ритуала выкупа невесты с помощью приятеля-слесаря. Он пришел в форменной одежде и помог открыть все двери в доме невесты, прежде чем ее семья успела разобраться в происходящем.

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      Антонина Черташ
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