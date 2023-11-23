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11:28, 23 ноября 2023Из жизни

Друг-слесарь помог жениху избежать выкупа невесты

В Китае жених не захотел выкупать невесту и позвал слесаря, чтобы открыть дверь

Фото: Unsplash

Жених из Китая проявил находчивость и избежал традиционного выкупа невесты с помощью приятеля-слесаря. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Китае, так же как и в России, есть свадебная традиция выкупать невесту. Жених должен поочередно открыть несколько дверей, отгадывая загадки и предлагая семье невесты деньги за красные конверты-подсказки, чтобы добраться до комнаты будущей жены и забрать ее. Так он доказывает, что готов преодолеть любые препятствия, чтобы быть с любимой. Мужчина по имени Цзяо из города Баодин на севере страны не захотел проходить испытания от родственников и решил обойти свадебный ритуал при помощи уловки.

9 ноября, в день свадьбы, китаец позвал с собой друга, который профессионально занимается замками и ключами. Слесарь пришел в форменной одежде и помог открыть все двери в доме невесты, прежде чем ее семья успела разобраться в происходящем.

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«Мы с женой встречались шесть лет, так что я знаю ее дом как свои пять пальцев. Я специально позвал друга-слесаря, так что, когда мы пришли туда, я даже не стучал в дверь, а просто попросил его открыть ее», — рассказал Цзяо журналистам. Они с другом открыли первую дверь за пять секунд, а дверь невесты за три секунды. Всего через минуту Цзяо уже был рядом с возлюбленной. Молодые люди сняли свою операцию на видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях.

Ранее в Китае невеста решила подшутить над женихом и пригласила на свадьбу его бывших девушек. Жених с достоинством прошел это испытание.

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      Антонина Черташ
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