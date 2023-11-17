Невеста втайне от жениха привела его бывших девушек на свадьбу

Бывшие девушки мужчины из Китая стали подружками невесты на его свадьбе

В Китае невеста решила подшутить над женихом и пригласила на свадьбу его бывших девушек. Об этом пишет News Nine.

Невеста по имени Лю из региона Чунцин захотела испытать на прочность своего избранника, когда узнала, что несколько ее подруг раньше встречались с мужчиной. Она втайне от него пригласила их на свадьбу и сделала подружками невесты.

Прибыв на место церемонии и увидев своих бывших девушек, жених удивился, но не выразил никаких сильных эмоций. Оправившись от сюрприза, он спокойно приступил к свадебным ритуалам.

Когда пользователи соцсетей увидели снимки с церемонии, они похвалили мужчину за сдержанность, а девушку назвали «опасно игривой». Часть комментаторов восхитилась ее уверенностью в партнере и отсутствием ревности. Однако кое-кто поделился мнением, что «приглашать бывших на свадьбу — всегда плохая идея, даже если в этом случае ничего не произошло».

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