Телефон принца Гарри взломали ради информации о его девушке и наркотиках

Таблоид Daily Mirror признали виновным во взломе телефона принца Гарри

В Великобритании Высокий суд признал издателя таблоида Daily Mirror виновным во взломе мобильного телефона принца Гарри. Об этом сообщает издание The Guardian.

Принц Гарри утверждал, что репортеры Daily Mirror много лет следили за ним, причем для этого часто использовались незаконные методы. В частности, таким образом добывалась информация о его службе в армии, употреблении наркотиков и отношениях с Челси Дэви — его бывшей девушкой, с которой он встречался с 2004-го до 2009 года.

Судья пришел к выводу, что телефон принца действительно был взломан в конце 2003 года. Незаконный доступ к его данным сохранялся до апреля 2009 года. За это время в Daily Mirror и других изданиях той же компании вышло не менее 13 публикаций, подготовленных с использованием украденной информации.

Суд постановил, что Гарри должна быть выплачена компенсация в размере 140,6 тысячи фунтов стерлингов (более 16 миллионов рублей). Принц Гарри лично давал свидетельские показания во время судебного заседания. До этого члены британской королевской семьи не выступали в суде в течение 130 лет.

Аналогичные иски против издателей таблоидов The Sun и Daily Mail, также взламывавших телефон принца Гарри, будут рассмотрены в будущем.

Ранее суд не признал вину издателя Daily Mail в клевете на принца Гарри. Ему придется возместить судебные издержки компании, оцениваемые примерно в 50 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей).