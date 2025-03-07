Жена принца Гарри впервые откровенно показала жизнь в изгнании. Почему после этого ее возненавидели еще больше?

На Netflix вышло кулинарное шоу жены британского принца Гарри Меган Маркл

4 марта на платформе Netflix вышло кулинарное шоу жены британского принца Гарри Меган Маркл — «С любовью, Меган». Хотя дату его премьеры перенесли на несколько месяцев, вряд ли его можно назвать долгожданным. Огромное количество дизлайков и негативных комментариев собрал еще трейлер шоу. Оценки у вышедших эпизодов не лучше. Рейтинг «С любовью, Меган» на Rotten Tomatoes составляет всего 18 процентов. На сайте IMDb его оценили в 2,7 из 10. Что не так с шоу Меган Маркл и почему его невзлюбили критики — в материале «Ленты.ру».

Маркл запустила шоу ради «докоролевской» эстетики

В интервью американскому изданию People Меган Маркл призналась, что на создание шоу ее вдохновил ее старый лайфстайл-блог The Tig. С 2014 года бывшая актриса писала в нем о кулинарии, путешествиях, здоровье и моде. Ей пришлось оставить блог в 2017 году, когда она поняла, что ее отношения с принцем Гарри серьезны. В шоу теперь уже герцогиня Сассекская решила вернуться к своей «докоролевской» эстетике.

«С любовью, Меган» состоит из восьми эпизодов, в которых Маркл готовит, мастерит и садовничает. В каждую серию она приглашает какого-то друга, необязательно публичного. Вместе они занимаются домашними делами и беседуют.

Фото: Netflix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Как объясняет Маркл, в шоу она показывает непубличную сторону: в основном готовит, потому что это, как она объясняет, ее главный язык любви. При этом жена принца настаивает, что не пытается представить себя традиционной домохозяйкой. Она уверена, что даже в домашних делах важно соблюдать баланс: например, в один день угощать семью самостоятельно приготовленной курицей, а в другой — заказывать китайскую еду навынос.

Как женщина, мама и жена я могу снова обрести себя — я себя не теряла, но раньше не всегда получалось уделять себе столько внимания, сколько сейчас, когда дети немного подросли. И это прекрасное чувство Меган Маркл

По словам Маркл, ее друзья, побывавшие на съемках шоу, заметили, что в этом формате она ведет себя непринужденно — так же, как в жизни. Одна из подруг сказала Маркл: «Это как будто твое любовное письмо, обращенное к тому, что тебе нравится делать». В Британии письма часто подписывают фразой «С любовью». Так и было придумано название шоу.

Критики заскучали на шоу

Первое, что отметили все критики, — шоу скучное. Британское издание The Independent обратило внимание на то, что Маркл разговаривает с гостями только о готовке, повторяя что-то типа: «Давай добавим немного меда, дорогая». Она почти не делится интересными фактами о семье и не пытается раскрыть личности гостей. При этом она не стесняется поправлять их, если они делают что-то неправильно.

Так, во второй серии шоу Маркл резала огурцы вместе с подругой — американской актрисой Минди Калинг. В какой-то момент Калинг шутливо отметила, что вряд ли кто-то бы поверил, что Меган Маркл заказывает дешевый фастфуд. В ответ герцогиня задумчиво посмотрела на огурец и, не дослушав подругу, произнесла: «Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская».

Когда у тебя появляются дети, ты думаешь: «Я разделяю свою фамилию с моими детьми, и это ощущается так… Я не знала, насколько это много будет для меня значить, когда можно говорить: "Это наша семейная фамилия, фамилия нашей маленькой семьи"» Меган Маркл

Британский король Карл III и его ближайшие родственники, как правило, действительно указывают вместо фамилии один из своих титулов. Так, в юности принц Гарри звался Гарри Уэльским, поскольку его отец в то время был принцем Уэльским. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские. Тем не менее в шоу Маркл впервые публично заявила, что хочет, чтобы к ней обращались так и никак иначе.

Маркл назвали «вечной отличницей»

Второй пункт критических рецензий «С любовью, Меган» — «вылизанность» и искусственность. Причем за это ее ругали не британские таблоиды, с которыми у нее традиционно натянутые отношения, а прежде довольно лояльные к ней американские издания. Так, американский журнал Variety заметил, что шоу, которое призвано раскрыть Маркл как хозяйку и показать ее особый стиль ведения быта, снимается не в ее доме. Герцогиня пускает съемочную группу только в свой курятник, сад и огород.

Фото: Netflix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кроме того, даже «грязные» дела Маркл неизменно выполняет в выглаженной бежевой одежде. За выпуск она переодевается несколько раз, отмечая, что не гонится за брендами и иногда покупает вещи в массмаркете. Автор The Hollywood Reporter замечает, что готовка Маркл настолько вычищена, что на ее белоснежных брюках из Zara и топе от Loro Piana не остается ни одной капли взбиваемого теста.

Я чувствую, что все это фальшивка Дэниел Мартин один из гостей шоу Меган Маркл, визажист

Variety заявил, что в шоу Маркл скрывается за маской «вечной отличницы», пытающейся впечатлить гостей «аккуратностью и чистоплотностью». Согласно автору издания, герцогиня так переживает о своем образе, что забывает просто веселиться. Американский журнал Vanity Fair предположил, что в шоу Маркл старательно пытается показать, как сильно она обо всем заботится. «"С любовью, Меган" добивается успеха в качестве памятника усилиям», — заявил источник издания.

The Hollywood Reporter высмеивает желание Маркл казаться экспертом в пчеловодстве. А Vanity Fair считает, что отсутствие глубоких знаний в некоторых хозяйственных отраслях придает шоу хоть какой-то живости. Тем не менее таких мелочей оказывается недостаточно. The Hollywood Reporter приходит к выводу, что погоня Маркл за идеалом домохозяйки лишает шоу откровенности и мешает ему выполнить свои цели: раскрыть повседневность Маркл и показать ее непринужденное общение с друзьями.

Меган Маркл обвинили в нарциссизме

Как вспоминает один из участников съемочной группы, принц Гарри появлялся на площадке, но лишь на недолгое время. «Было ясно, что он хотел, чтобы это был звездный час Меган», — объяснил работник. И шоу, по мнению критиков, с этим успешно справилось — стало для Маркл «упражнением в нарциссизме». «"С любовью, Меган" существует как своего рода прославление всего, что связано с герцогиней Сассекской», — пишет Variety.

Шоу похоже на принудительный марш, в котором гости Меган должны расхваливать ее в качестве платы за возможность разделить с ней полдень на кухне, созданной для телевидения Variety американский журнал

С этой оценкой соглашается и The Telegraph: «Меган приглашает людей в свой воображаемый дом, и они говорят ей, какая она потрясающая. И это длится восемь серий». Британский The Guardian объясняет, что Маркл не хватило иронии и понимания происходящего «апокалипсиса» вокруг.

«С любовью, Меган» сделано с большой любовью — в том смысле, что самая большая любовь из всех — это та, которую человек испытывает к самому себе

Variety американский журнал

Сама Маркл, напротив, считает, что в шоу много импровизации. По мнению герцогини, ее разговоры с друзьями перед камерой искренни, как и ее промахи. Так она вспомнила, как во время съемок одного эпизода у нее закончились ложки, и она оставила этот неловкий момент при монтаже.

Роскошный образ жизни герцогини возмутил общественность

Многие зрители обратили внимание на непомерную роскошь, окружающую Маркл. Так, интерьер кухни, в которой она снималась, отличается столешницами от Caesartone, стоимость которых составляет от 200 до 550 фунтов (23-63 тысячи рублей) за «квадрат». В шоу Маркл также использовала духовку марки Thermador за 15 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей), сковородки Le Creuset за 180-250 фунтов (20-28 тысяч рублей) и блендер Vitamix E320 Explorian за 450 фунтов (51 тысяча рублей).

Фото: Netflix / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Хотя Маркл и попыталась «приблизиться к народу» за счет демонстрации своей повседневной жизни, ей не удалось зацепить зрителей. Как замечает The Hollywood Reporter, фанаты кулинарного шоу даже не смогут повторить рецепты герцогини. И дело даже не их причудливости, а в высоких ценах на продукты.

Издание подчеркивает, что просить Маркл извиняться за свое богатство глупо. Однако герцогиня, показывая такой изысканный образ жизни, могла бы найти иные точки соприкосновения с аудиторией. По мнению автора The Hollywood Reporter, ей, например, стоило честно говорить в шоу о трудностях материнства, а не отмахиваться созданием для детей арки из воздушных шаров.

Американские и британские издания обвинили Маркл и в плагиате. Из-за этого ей даже пришлось переименовать свой бренд товаров для дома с American Riviera Orchard на As ever. Правда, позже оказалось, что бренд As ever тоже существует.

Читра Рамасвами из The Guardian колко заметила, что Маркл стоило назвать бред WhatEver (в переводе с англ. As ever — «как всегда», Whatever — «что угодно»)

В интервью People Маркл признала, что действительно столкнулась с проблемой авторского права. «Я разбиралась с этим в режиме реального времени», — вспомнила она.

Один из журналистов заметил схожесть шоу Маркл с передачей актрисы Памелы Андерсон — «Памела готовит с любовью». Сравнивали герцогиню и с американской ведущей Мартой Стюарт, прославившейся благодаря своим советам по домоводству, и с британской журналистской Найджелой Лоусон, написавшей несколько кулинарных книг. Нетрудно догадаться, что во всех сравнениях Маркл оказалась хуже «конкуренток».

Шоу пытается обелить Меган Маркл

Рецензенты в один голос утверждают, что «С любовью, Меган» пытается отмыть репутацию Маркл и потешить ее уязвленное самолюбие. Ранее Vanity Fair поднимал вопрос отношений герцога и герцогини Сассекских с персоналом. Один из бывших работников пары рассказал, что стиль общения Маркл с подчиненными остается «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока что-то не идет вразрез с ее планами. Тогда она становится «холодной и отстраненной».

Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам бывший сотрудник Меган Маркл

Кроме того, источник упомянул склонность супруги принца Гарри к сплетням и злым разговорам за спиной. В ужасе от поведения Маркл оказались и в Голливуде. «Она унижает людей и не слушает ничьих советов… Гарри невероятно обаятельный человек — совершенно без пафоса, но он позволяет ей все. А она просто ужасна», — заявил источник The Hollywood Reporter.

Образ «диктатора в юбке» и пытается развеять шоу. В некоторых эпизодах его создатели специально рушили «четвертую стену» и поворачивали камеру на съемочную группу. Тогда Маркл угощала их своими блюдами. Так, в шестом эпизоде на видео попал режиссер Майкл Стид, жующий бутерброд от герцогини.

Журналисты предсказывают разрыв Netflix и Маркл

До выхода шоу Маркл была серьезно настроена вернуться в медиа как предпринимательница и основательница различных шоу и брендов. Она рассказала People, что этой весной в продаже снова появится ее фирменный джем. Тогда же начнет выходить ее новый подкаст с Lemonada Media. Вернулась Маркл и в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: JLPPA / Bestimage / Legion-Media

Однако журналисты настроены не так позитивно. «Это также может быть последним, что она сделает для Netflix», — прокомментировал выход шоу The Guardian. По мнению автора издания, зрители не хотят видеть на экране приторную Меган, которая рассуждает о божьих коровках.

Аудиторию больше интересует другая Маркл — яростная супруга опального принца из сериала «Гарри и Меган», идущая против королевской семьи. «Гарри и Меган» стал лучшим документальным дебютом видеоплатформы за всю ее историю.

81,6 миллиона часов просмотров набрал за первые четыре дня их прошлый сериал, посвященный скандалам с королевской семьей

В сериале герцог и герцогиня Сассекские рассказали, как завязался их роман, раскрыли подробности свадьбы и поведали об отношениях с королевской семьей и причинах, побудивших их покинуть Великобританию. Сегодня многие уверены, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно исчерпали себя. Вряд ли «С любовью, Меган» удастся завоевать ту же популярность.

Гарри и Меган не интересны без королевских скандалов

В 2022 году Маркл запустила подкаст «Архетипы» для Spotify, посвященный стереотипам, которые современное общество навязывает женщинам. Было выложено 12 выпусков, но второго сезона не случилось. Информация, что 20-миллионный контракт со Spotify разорван, появилась в СМИ 15 июня. Комментируя на следующий день прекращение сделки, директор по подкаст-инновациям и монетизации компании Дэн Симмонс обматерил бывших партнеров и назвал их жуликами.

Часть их проблемы заключается в том, что они построили бренд на своих контрах с королевской семьей. Теперь эта вражда зашла в тупик, и кажется, что сказать им больше нечего

Луис Стейплс из статьи Meghan Markle and Prince Harry Are in Their Flop Era для Rolling Stone

Несмотря на неодобрение критиков, «С любовью, Меган» занимает сейчас четвертое место в британском рейтинге шоу на Netflix. В США шоу поднялось до шестой строчки. «Это только начало. Жизнь полна сюрпризов», — заявила Маркл в конце интервью с People. Кто знает, может, она и права.