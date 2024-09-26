Daily Beast: принца Гарри и Меган Маркл возненавидели в Голливуде

Младшего сына короля Карла III, принца Гарри, и его жену Меган Маркл возненавидели в Голливуде, а их агент перестал заступаться за них. Об этом пишет Daily Beast.

Издание отмечает, что супругов не пригласили на грандиозную вечеринку после вручения премии «Эмми», организованную одним из самых влиятельных агентов Голливуда Ари Эммануэлем, который представляет интересы Меган Маркл. Кроме того, агентство WME, возглавляемое Эммануэлем, допустило публикацию «чрезвычайно критической» статьи о принце и его жене в издании The Hollywood Reporter.

В материале утверждалось, что в Голливуде «все в ужасе» от поведения Меган Маркл. «Она унижает людей и не слушает ничьих советов. Они (принц Гарри и Меган Маркл) неспособны принимать правильные решения, они очень непостоянны во мнениях. Гарри невероятно обаятельный человек — совершенно без пафоса, — но он позволяет ей все. А она просто ужасна», — в частности заявил источник The Hollywood Reporter.

Помощники Меган Маркл и принца Гарри назвали мнения, высказанные в статье «выдумками людей, которые не знают нашу команду». Они также опровергли заявления, что жена сына британского монарха является «диктатором в юбке», которая «строит сотрудников и выкрикивает команды».

Однако инсайдер Daily Mail отметил, что The Hollywood Reporter «читают все в индустрии», и публикация подобного текста говорит о том, что Эммануэл и WME также недовольны поведением принца и его супруги. «В такой ситуации WME, как вы догадываетесь, начал бы угрожать и защищать других звезд. А здесь что?» — задался вопросом источник.

Он также отметил отсутствие реакции голливудских агентов принца Гарри и Меган Маркл на «язвительную» публикацию в издании Puck. В материале их сделку с Netflix на 100 миллионов долларов назвали «одной из худших в период пиковой популярности сервиса» и напомнили, что она не будет продлена. Инсайдер Daily Mail заявил, что супругов «никогда не воспринимали всерьез» в Голливуде, а теперь, когда в индустрии начались тяжелые времена с тысячами увольнений, «к ним испытывают настоящую неприязнь и недоверие».

Команда принца Гарри и Меган Маркл заявила в ответ на запрос Daily Beast о комментариях, что все эти комментарии изобилуют неточностями и преувеличениями.

Ранее сообщалось, что после переезда в США принц Гарри остался без приятелей, с которыми он был знаком всю жизнь. По сведениям Daily Mail, Гарри считает лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, ранее охранявшего королевскую семью.