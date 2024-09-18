Принц Гарри получил подарок с того света и нежданный привет из дворца. Почему его прозябанию в США может настать конец?

Король Карл III лично поздравил опального принца Гарри с юбилеем

Принцу Гарри, младшему сыну короля Великобритании Карла III, исполнилось 40 лет. Четыре года назад он со скандалом ушел из королевской семьи и, сам того не желая, превратил свою жизнь в бесконечную мыльную оперу, за которой следит весь мир. Таблоиды утверждают, что в Калифорнии принц оказался почти в полной изоляции. Родственники не хотят с ним разговаривать, друзья остались в Лондоне, и единственный человек, который готов с ним общаться, — это охранник. Гарри не прочь вернуться на родину, но этому мешает вражда с братом — наследником престола принцем Уильямом. Однако, если судить по последним новостям, скоро это может измениться.

Принц Гарри не зря боялся будущего: от него отвернулись родственники, и он оказался в изоляции

«Когда мне исполнялось 30 лет, я ждал их с тревогой, — признался принц Гарри перед юбилеем. — 40 лет наполняют меня положительными эмоциями». Десять лет назад Гарри только-только вернулся на родину после службы в Афганистане. В мемуарах он утверждает, что апатия, которую у него вызывала дворцовая жизнь, прерывалась лишь беспричинными паническими атаками.

Спустя два года Гарри познакомился с будущей женой — американской актрисой Меган Маркл. Они поженились, у них родился ребенок, но ни придворные, ни пресса так и не приняли его избранницы. Из-за постоянной травли в таблоидах им пришлось уехать в США. После переезда обиженный Гарри дал несколько разоблачительных интервью и написал книгу воспоминаний, в которой нелицеприятно высказывался о принце Уильяме и особенно о мачехе — королеве Камилле. Это окончательно испортило его отношения с семьей.

За три года вражда Гарри и Уильяма превратилась в излюбленную тему таблоидов. Все считают, что сейчас их отношения достигли низшей точки. По слухам, поначалу Уильям был не прочь помириться, но мемуары Гарри так его уязвили, что теперь об этом не может быть и речи. Король относился к младшему сыну благосклоннее, но в последнее время тоже от него отвернулся.

Сейчас Карл III «недоступен». Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королем, чтобы узнать о состоянии его здоровья, но в ответ тишина. Гарри напуган и чувствует, что единственный человек, который может что-то с этим сделать, — это его отец

приближенный принца Гарри

Несмотря на это, и Уильям, и Карл все же согласились поздравить Гарри с днем рождения. На фоне обострившейся вражды это решение выглядело неожиданно и символично.

Принц Гарри Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Король лично поздравил Гарри с юбилеем, а покойная прабабушка подарила восемь миллионов фунтов стерлингов

Первым выступил король Карл III. «Желаю герцогу Сассекскому счастливейшего 40-го дня рождения сегодня!» — написал он в соцсети X, обратившись к принцу Гарри с использованием его герцогского титула.

К королю присоединились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, считающиеся главными противниками принца Гарри в королевской семье. «Желаем счастливого 40-го дня рождения герцогу Сассекскому!» — гласил их пост в соцсети X.

Один из приближенных Карла III сообщил изданию Daily Beast, что поздравлением дело не ограничится: король собирается поговорить с Гарри по видеосвязи. «Обычно они используют Skype, когда общаются, — утверждает придворный источник Daily Mail. — Так они могут видеть друг друга, а помощники следят, чтобы все шло гладко». Тот же источник прогнозировал, что принц Уильям не станет поздравлять брата, поскольку они даже не общаются.

Твиты иллюстрировало старое фото Гарри, сделанное еще до отъезда в Америку. Кое-кто обратил внимание, что на полном снимке была и Меган Маркл, однако для поздравления фото обрезали таким образом, чтобы ее не было видно. Букингемскому дворцу пришлось объясняться. Придворные утверждают, что просто использовали другой кадр, на котором Маркл не было с самого начала.

Помимо поздравлений, Гарри ждал необычный подарок на день рождения: он получил восемь миллионов фунтов стерлингов (примерно 950 миллионов рублей), которые ему оставила покойная прабабушка

Елизавета Боуз-Лайон ушла из жизни еще в 2002 году, но оставила подробные указания о разделе своего наследства. Когда Гарри было всего десять лет, она выделила ему и Уильяму 19 миллионов фунтов стерлингов (два миллиарда рублей). Половину денег предполагалось выплатить, когда братьям исполнился 21 год. Другой половины предстояло ждать до 40. Уильям отметил 40-летие два года назад и уже получил свою долю. Теперь настал черед Гарри.

Королевский историк Хьюго Викерс заявил, что принц, вероятно, не откажется от подарка с того света. Средства принцу Гарри нужны для обеспечения безопасности семьи. Он много потратил и на развитие личных проектов, например, The Parents’ Network — организации для помощи родителям.

Прабабушка принца Гарри Елизавета Боуз-Лайон Фото: Reuters

В Калифорнии у Гарри остался только один друг — его телохранитель, получающий тысячи фунтов в день

Издание The Sun утверждает, что принц Гарри собирался отмечать 40-летие дважды. Сначала он отпразднует день рождения в кругу семьи в Калифорнии, а затем сразу же отправится в путешествие с «ближайшими приятелями». При этом Меган Маркл останется дома с детьми.

С кем именно Гарри собирается путешествовать, неизвестно, поскольку, как утверждает Daily Mail, в Калифорнии у него остался только один близкий друг — телохранитель Дэвид Лэнгдаун. Раньше он работал в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, в том числе королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Почти столько же времени Лэнгдаун сопровождал и Гарри. В частности, он был с ним на знаменитой вечеринке в 2012 году. Принц устроил ее перед отправкой в Афганистан. Он и его друзья приехали в Лас-Вегас и играли в бильярд на раздевание. Гарри в итоге остался голышом, а его фотографии без одежды опубликовали все таблоиды.

В 2022 году Лэнгдаун ушел из полиции и устроился в частную охранную фирму Broadstone, среди клиентов которой числятся поп-звезды Beyonce, Ариана Гранде и рэпер Jay-Z. Вскоре журналисты снова заметили его с Гарри.

У Лэнгдауна и принца Гарри прекрасные, но не бескорыстные отношения. Телохранитель получает за работу внушительную плату: несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей) в сутки.

Прежде принц Гарри считал лучшим другом Тома Инскипа по прозвищу Скиппи. Их отношения испортились, когда Скиппи посоветовал не торопиться с женитьбой на Меган Маркл. Свадьба все равно состоялась, но ни старого друга, ни его жену туда не позвали.

Принц Гарри с отцом, 2014 год Фото: Neil Hall / Reuters

Гарри мечтает вернуться на родину, но шансы на это невелики

Источники The Sun утверждают, что принц Гарри все больше тяготится жизнью в США и ищет способ снова стать одним из старших членов королевской семьи. Более того, он якобы уже провел некие консультации со своими прежними помощниками, так как ему надоели люди, работающие на него в Америке.

Люди из ближайшего окружения принца сообщили, что ему нравятся регулярные визиты на родину в одиночестве. Значительная доля британцев считает, что Гарри следует вернуться на родину. В частности, эту идею поддержал каждый третий участник опроса, который проводило воскресное издание Daily Mail.

Один из бывших сотрудников дворца рассказал журналистам, что Карл III был бы рад увидеть детей вместе, но Уильям категорически против. А с мнением старшего сына приходится считаться даже монарху.

Есть распространенное заблуждение об Уильяме и Гарри. Это с Уильямом часто было трудно работать, и это Уильям мешает отцу нормально примириться с Гарри бывший сотрудник дворца

По мнению инсайдеров, поздравления в соцсетях ничего не меняют, тем более, что их, скорее всего, написали не сами члены королевской семьи, а их пиарщики. Один из придворных напомнил изданию Daily Beast, что Уильям и Кейт Миддлтон всегда подписывают твиты своими инициалами, в поздравлении же инициалов нет.

По словам их знакомого, Уильяму сейчас просто не до брата. У Кейт рак, поэтому он старается проводить больше времени с ней и с детьми, при этом есть еще и работа — он все же наследник и должен участвовать в официальных мероприятиях.

Если что-то и изменится, то не по воле Уильяма. По утверждению издания Daily Beast, Карл и Камилла считают, что он упрямится из-за мелочных обид. «Все понимают, что Уильям ужасно разгневан на брата, но "ужасно разгневан" — это не презентабельный план для монарха, которым Уильям будет, и притом, возможно, скорее, чем рассчитывал», — заявил Карл. По мнению короля, это слишком мелочно и нелепо, поэтому мириться, скорее всего, придется.