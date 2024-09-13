Принц Гарри решил отметить 40-летие путешествием без Меган Маркл

Принц Гарри отметит день рождения с ближайшими приятелями и без Меган Маркл

Младший сын британского короля Карла III принц Гарри собирается отметить 40-летний юбилей вместе с ближайшими друзьями без своей супруги Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

Инсайдер издания утверждает, что 15 сентября принц Гарри отметит день рождения в кругу семьи в Калифорнии, а затем сразу же отправится в путешествие с «ближайшими приятелями». При этом Меган Маркл останется дома с детьми.

Источники The Sun пояснили, что принц Гарри решил поступить так, потому что все больше тяготится жизнью в США и ищет способ снова стать одним из старших членов королевской семьи. Более того, младший сын Карла III якобы провел некие консультации со своими прежними помощниками, так как ему надоели люди, работающие на него в Америке.

Люди из ближайшего окружения принца сообщили, что ему нравятся регулярные визиты на родину в одиночестве. «Гарри чувствует себя во все большей изоляции в Калифорнии. Поэтому он восстанавливает связи со старыми друзьями дома», — заявил один из друзей принца.

В начале сентября сыновья короля Великобритании Карла III — принцы Уильям и Гарри — впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, но не сказали друг другу ни слова. Об этом рассказал викарий Дэн Тэнси, который вел церемонию.