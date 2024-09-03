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21:04, 3 сентября 2024Из жизни

Принцы Гарри и Уильям встретились впервые за год и не сказали друг другу ни слова

Принцы Уильям и Гарри встретились в Великобритании и не поговорили

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Сыновья короля Великобритании Карла III — принцы Уильям и Гарри — впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, но не сказали друг другу ни слова. Об этом изданию The Sun рассказал викарий Дэн Тэнси, который вел церемонию.

По словам священника, в четверг, 29 августа, во время службы в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк, он не видел принцев из-за плохого зрения. «Когда я общался с прихожанами на выходе, принц Уильям пожал мне руку, а потом очень быстро подошел принц Гарри и сделал то же самое», — рассказал Тэнси.

На последовавшем за службой приеме, как утверждает викарий, сыновья Карла III не говорили друг с другом. «На приеме царила очень сердечная атмосфера. Я не помню, чтобы они общались между собой, зато с ними поговорили многие друзья и родственники», — поделился воспоминаниями Тэнси.

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Барон Роберт Феллоуз был женат на старшей сестре принцессы Дианы — матери принцев — леди Джейн Спенсер. Кроме того, с 1990 по 1999 год он занимал должность личного секретаря Елизаветы II.

В конце августа принц Гарри впервые встретился с принцем Уильямом более чем за год. В последний раз братья виделись на коронации Карла III в мае 2023 года.

В начале августа сообщалось, что Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри. По информации инсайдеров, отношения между родственниками ухудшились после встречи в феврале.

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