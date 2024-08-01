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17:22, 1 августа 2024Из жизни

Король Карл III перестал отвечать на звонки принца Гарри

Король Великобритании Карл III стал игнорировать звонки принца Гарри

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Король Великобритании Карл III перестал разговаривать с принцем Гарри. Об этом пишет People.

По информации издания, после встречи Карла III с младшим сыном в феврале отношения между ними ухудшились. По словам человека из близкого круга принца Гарри, его отец стал игнорировать не только звонки сына, но и прекратил отвечать на его письма. «Сейчас Карл III "недоступен". Звонки Гарри остаются без ответа. Он пытался связаться с королем, чтобы узнать о его состоянии здоровья, но в ответ тишина. Гарри напуган и чувствует, что единственный человек, который может что-то с этим сделать, — это его отец», — рассказал инсайдер.

Он также отметил, что принц Гарри неоднократно просил монарха помочь ему с охраной во время визитов в Великобританию. После отказа от полномочий старших членов королевской семьи в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл лишились защиты полиции и хотели частично вернуть себе эту привилегию.

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16 декабря 2022

Ранее Грант Харрольд, бывший дворецкий короля Великобритании Карла III, подсказал принцу Гарри единственный способ вернуться в королевскую семью. Он посоветовал Гарри сделать публичное заявление и признать, что его мемуары были написаны в неудачный период жизни и их публикация стала ошибкой.

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      Антонина Черташ
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