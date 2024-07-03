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13:04, 3 июля 2024Из жизни

Принцу Гарри подсказали единственный способ вернуться в королевскую семью

Бывший дворецкий посоветовал принцу Гарри способ вернуться в королевскую семью

Фото: Toby Melville / Reuters

Грант Харрольд, бывший дворецкий короля Великобритании Карла III, подсказал принцу Гарри единственный способ вернуться в королевскую семью. Об этом сообщает New York Post.

По мнению Харрольда, король и другие члены королевской семьи по-прежнему обижены на мемуары Гарри, вышедшие в 2023 году. В книге «Запасной» принц негативно высказывался о супруге Карла, королеве Камилле, и своем старшем брате, принце Уильяме.

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Харрольд посоветовал Гарри сделать публичное заявление, в котором говорилось бы, что мемуары были написаны в неудачный период его жизни и публикация этой книги была ошибкой. «Не думаю, что это произойдет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

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      Олег Парамонов
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