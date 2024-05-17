Назван главный враг принца Гарри в королевской семье

Принца Уильяма назвали главным врагом примирения с принцем Гарри

Один из бывших сотрудников дворца назвал главное препятствие для возвращения принца Гарри в британскую королевскую семью. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Источник издания утверждает, что брат Гарри, принц Уильям, остается врагом самой идеи примирения. При этом король Карл III, по его словам, был бы рад увидеть детей вместе.

Есть распространенное заблуждение об Уильяме и Гарри. Это с Уильямом часто было трудно работать, и это Уильям мешает отцу нормально примириться с Гарри бывший сотрудник дворца

Некий знакомый Уильяма подтвердил изданию Daily Beast, что в утверждениях придворного есть доля правды.

Поскольку Уильям настолько враждебно настроен по отношению к Гарри, у Карла вряд ли есть возможность расстелить красную ковровую дорожку и позвать Гарри с детьми в Балморал на летние каникулы — как бы того ему ни хотелось знакомый принца Уильяма

При этом друг самого Карла в беседе с Daily Beast заметил, что имеется еще обстоятельство, которое не способствует возвращению Гарри в семью. По его словам, королю не понравилось, как его жена, королева Камилла, описана в мемуарах принца. Он не исключает, что Карл избегает встреч с Гарри именно из-за этой обиды.

В 2020 году герцог Сассекский и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи и переехали в Калифорнию, США. Это привело к охлаждению отношений между принцем Гарри и его родственниками.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский заявил о своей готовности вернуться в семью ради отца. Об этом он сказал Карлу III лично.