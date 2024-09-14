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16:15, 14 сентября 2024Из жизни

Раскрыты планы королевской семьи по поздравлению принца Гарри с 40-летием

Daily Mail: принц Уильям не собирается поздравлять принца Гарри с 40-летием

Фото: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images

Старший сын британского короля Карла III принц Уильям не собирается поздравлять своего младшего брата, принца Гарри, с 40-летием. Планы королевской семьи в день рождения сына монарха раскрыл Daily Mail.

По данным источников издания, между принцем Уильямом и принцем Гарри не будет «никаких звонков» по поводу юбилея, поскольку братья даже не общаются.

При этом сам 75-летний король намерен поздравить младшего сына лично — он хочет позвонить Гарри по видеосвязи днем 15 сентября по британскому времени. Семья сможет поговорить, как только герцог Сассекский проснется в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри планирует отметить свое 40-летие с близкими друзьями, но без своей супруги Меган Маркл. Знакомый с семьей источник утверждает, что 15 сентября он отпразднует день рождения в кругу семьи в Калифорнии, а затем сразу же отправится в путешествие с «ближайшими приятелями». При этом Меган Маркл останется дома с детьми.

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      Нина Ташевская
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