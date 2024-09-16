Прабабушка принца Гарри сделала ему на день рождения подарок с того света

The Sun: принц Гарри должен получить подарок от покойной прабабушки

Прабабушка принца Гарри, Елизавета Боуз-Лайон, оставила ему в наследство восемь миллионов фунтов стерлингов (951 миллион рублей) на 40-летие. Об этом пишет The Sun.

Когда герцогу Сассекскому Гарри было десять лет, его прабабушка выделила 19 миллионов фунтов стерлингов (два миллиарда рублей) на будущее правнуков. Эта сумма была разделена на две части и должна была выплачиваться на 21-й и 40-й дни рождения принца Гарри и принца Уильяма.

Королевский историк Хьюго Викерс уверен, что Гарри будет не против получить денежный подарок, сделанный ему с того света. По мнению Викерса, деньги от прабабушки должны помочь герцогу Сассекскому и его жене Меган Маркл продолжить вести «дорогой образ жизни». Кроме того, средства принцу Гарри нужны для обеспечения безопасности. Он много потратил и на развитие личных проектов, например, The Parents’ Network — организации для помощи родителям.

При этом приближенные к британской королевской семье полагают, что Гарри могло достаться больше денег, чем его брату, принцу Уильяму. Согласно их предположениям, Елизавета Боуз-Лайон думала, что у Уильяма будет больше средств как у первого наследника престола.

Бенефициарами трастового фонда Елизаветы Боуз-Лайон также считаются дети младшей сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, и дочери Маргарет принцессы Анны.

Ранее сообщалось, что члены британской королевской семьи неожиданно прервали молчание и поздравили принца Гарри с днем рождения. Один из приближенных Карла III сообщил Daily Beast, что поздравлением дело не ограничится: король собирается поговорить с младшим сыном по телефону.

