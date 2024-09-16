Король Карл III и принц Уильям неожиданно обратились к опальному принцу Гарри

Королевская семья поздравила опального принца Гарри с днем рождения

Члены британской королевской семьи неожиданно прервали молчание и поздравили опального принца Гарри с днем рождения. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Первым выступил король Карл III. «Желаю герцогу Сассекскому счастливейшего 40-го дня рождения сегодня!» — написал он в соцсети X (бывший X), обратившись к принцу Гарри с использованием его герцогского титула.

К королю присоединились принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, считающиеся главными противниками принца Гарри в королевской семье. «Желаем счастливого 40-го дня рождения герцогу Сассекскому!» — гласил их пост в соцсети X.

Один из приближенных Карла III сообщил Daily Beast, что поздравлением дело не ограничится: король собирается поговорить с Гарри по телефону.

Уверен, что звонок внесут в планы. Они уже говорили, когда день рождения был у Карла. Этим поздравлением король протягивает оливковую ветвь, и дело теперь за ответом Гарри источник Daily Beast

Ранее сообщалось, что Уильям не собирался поздравлять Гарри с 40-летием. Источник Daily Mail заявил, что братья не общаются.