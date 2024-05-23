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14:23, 23 мая 2024Из жизни

Королевская семья устала от мелочных обид будущего монарха Великобритании

Короля Карла III утомила склочность и злопамятство наследника престола

Фото: Pool / Globallookpress.com

Короля Великобритании Карла III и других членов королевской семьи утомила склочность принца Уильяма. Об этом сообщает Daily Beast.

Источники издания утверждают, что принц Гарри, поссорившийся с родственниками после переезда в США, хочет помириться и даже готов на уступки. Этому препятствует его брат принц Уильям — наследник престола и будущий британский монарх.

По словам одного из знакомых Карла III и королевы Камиллы, Уильям упрямится из-за мелочных обид. При этом в последнее время его злопамятство находит все меньше понимания у других членов королевской семьи.

Все понимают, что Уильям ужасно разгневан на брата, но «ужасно разгневан» — это не презентабельный план для монарха, которым Уильям будет, и притом, возможно, скорее, чем рассчитывал. Если он и в качестве короля не будет разговаривать с братом из-за разбитой собачьей миски, костюмированной вечеринки 20-летней давности и того, что кто-то кому-то сказал о блеске для губ, то будет мелочно и нелепо

источник Daily Beast, знакомый с Карлом III и Камиллой
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Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

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      Олег Парамонов
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