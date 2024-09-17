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15:16, 17 сентября 2024Из жизни

У принца Гарри остался только один близкий друг

Принц Гарри считает единственным близким другом своего телохранителя

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

После переезда в США принц Гарри остался без приятелей, с которыми он был знаком всю жизнь. Теперь у него только один близкий друг, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, Гарри считает лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна. В прошлом он работал в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, в том числе королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Почти столько же времени Лэнгдаун сопровождал и Гарри. В частности, он был с ним на знаменитой вечеринке в 2012 году. В то время принц служил в армии. Перед отправкой в Афганистан он веселился с друзьями в Лас-Вегасе, играл с ними в бильярд на раздевание и остался голышом. Фотографии обнаженного Гарри опубликовали все таблоиды.

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После переезда в США Гарри остался без государственной охраны. В 2022 году Лэнгдаун ушел из полиции и устроился в частную охранную фирму Broadstone, среди клиентов которой числятся поп-звезды Beyonce, Ариана Гранде и рэпер Jay-Z. Вскоре журналисты снова заметили его с Гарри.

У Лэнгдауна и принца Гарри прекрасные, но не бескорыстные отношения. Телохранитель получает за работу внушительную плату: несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей) в сутки.

Прежде принц Гарри считал лучшим другом Тома Инскипа по прозвищу Скиппи. Их отношения испортились, когда Скиппи посоветовал не торопиться с женитьбой на Меган Маркл. Свадьба все равно состоялась, но ни старого друга, ни его жену туда не позвали.

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      Олег Парамонов
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