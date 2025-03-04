Меган Маркл показала свою роскошную кухню в новом шоу Netflix

Жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл показала свою роскошную кухню в новом шоу «С любовью, Меган» на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет газета Daily Mail.

Съемки посвященного приготовлению еды сериала проходили в поместье за пять миллионов фунтов (567,5 миллиона рублей), которое Меган и Гарри снимают в аренду. Интерьер кухни отличается столешницами от Caesartone, стоимость которых составляет от 200 до 550 фунтов (23-62 тысячи рублей) за «квадрат».

В кадре Маркл продемонстрировала свои кулинарные способности, используя духовку марки Thermador за 15 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей), сковородки Le Creuset за 180-250 фунтов (20-30 тысяч рублей) и блендер Vitamix E320 Explorian за 450 фунтов (51 тысяча рублей). Помимо этого, на кухне можно заметить дорогую посуду и изделия ручной работы.

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