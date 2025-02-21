Маленький город неожиданно прославился благодаря скандалу с Меган Маркл

Город Поррорес неожиданно прославился благодаря скандалу с актрисой Меган Маркл

Маленький город в Испании неожиданно прославился благодаря скандалу с женой принца Гарри, актрисой Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

Речь идет о городе Поррорес, который не пользуется популярностью у туристов. В нем проживает всего пять тысяч человек. Однако, как утверждают журналисты, ситуация может измениться. Маркл обновила логотип своего бренда As Ever, ранее известный как American Riviera Orchard. Теперь он представляет собой белую пальму с двумя птицами. Оказалось, что дизайн очень похож на герб Поррореса.

Мэр города Мора Вени отреагировала на эмблему марки знаменитости. Она заявила, что призовет супругу сына принцессы Дианы отказаться от нее. «Единственное различие между ее логотипом и нашим гербом заключается в том, что у нее изображены две колибри, а у нас — либо ласточки, либо голуби. Историки все еще не могут прийти к единому мнению», — отметила мэр.

Ранее сообщалось, что журналисты раскрыли тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео.