Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:29, 6 февраля 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Page Six

Журналисты раскрыли тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео. Материал на эту тему публикует Page Six.

В ролике жена принца Гарри предстала в свитшоте бренда Club Chainstitch, стоимость которого составляет 73 доллара (7063 рубля). Редакторы обратили внимание, что на воротнике черной кофты нанесены имена детей актрисы — пятилетнего Арчи и трехлетней Лилибет.

Материалы по теме:
Положение обязывает Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Положение обязываетКак беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
5 марта 2019
Жизнь кувырком Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Жизнь кувыркомПринцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
27 декабря 2018

Известно, что дизайнеры марки вручную наносят на ткань своих вещей с помощью винтажной швейной машины, которая была произведена еще в 1920-х годах.

В январе Маркл завела аккаунт в соцсети без принца Гарри.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

      Начало рассмотрения дела о теракте на Крымском мосту перенесли

      Жительница Курской области рассказала о расправе украинских солдат над ее мужем

      Гендиректор «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе

      В России увидели символизм в новом наступлении ВСУ в Курской области

      В российском городе захотели построить крупнейший в Европе экстрим-центр водного спорта

      Туристы попытались вывезти из России в Китай грибы и нарвались на уголовное дело

      Окружение Трампа посчитало уловкой его слова о Газе

      Раскрыт тайный смысл наряда Меган Маркл в новом видео

      В Курской области загорелся газопровод на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше