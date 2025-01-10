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17:01, 10 января 2025Из жизни

Меган Маркл завела аккаунт в соцсети без принца Гарри

Меган Маркл завела аккаунт в соцсети и опубликовала фотографии своих детей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, завела отдельный аккаунт в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает издание Daily Beast.

Первым постом стало видео, в котором Маркл босиком шагает по калифорнийскому пляжу, а затем чертит на мокром песке цифры 2025. Ее мужа в кадре нет, что дало недоброжелателям повод вспомнить слухи, согласно которым отношения Гарри и Меган в последнее время оставляют желать лучшего. По другой информации, принца нет рядом с ней, потому что видео снимал именно он.

Кроме этих кадров, Маркл опубликовала только два поста. Один посвящен ее новому шоу, которое скоро выйдет на видеосервисе Netfliх. Вероятно, его выпуск и был основной причиной ее возвращения в соцсеть. В другом Маркл вспоминает свою собаку, которой недавно не стало. Этот пост иллюстрируют фотографии ее детей. Прежде Гарри и Меган не публиковали их снимки.

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На новый аккаунт уже подписались около 1,5 миллиона человек, причем после поста о собаке число подписчиков подскочило сразу на 200 тысяч.

В апреле 2019 года принц Гарри и Меган Маркл создали совместную страницу @sussexroyal, которая почти сразу набрала более 10 миллионов подписчиков. Позднее они ушли из соцсетей из-за нападок ненавистников. Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала от других пользователей.

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