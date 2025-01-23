Раскрыты секреты жизни принца Гарри и Меган Маркл в США. Правда ли, что они разводятся, и почему Маркл вызывает ужас у окружающих?

Vanity Fair: Меган Маркл готовится к жизни после развода с принцем Гарри

Журнал Vanity Fair опубликовал огромную статью о калифорнийской жизни принца Гарри и Меган Маркл. Количеству негатива, который обрушился на опального сына британского короля и его жену, позавидуют даже британские таблоиды. Издание пересказало новые слухи о разводе Гарри и Меган (на этот раз подкрепленные свидетельствами анонимных очевидцев), принц выведен в статье в качестве инфантильного глупца, оказавшегося в полной изоляции, а Маркл представлена неприятным манипулятором, после встречи с которым нужно лечиться у психотерапевта.

Представители Меган Маркл якобы предлагали издательствам ее книгу о разводе с принцем Гарри

Самая странная история в статье Vanity Fair связана с книгой о разводе, которую якобы хочет написать Меган Маркл. Автор статьи утверждает, что об этом давно сплетничают в американских книгоиздательских кругах.

Официально Гарри и Меган не сообщали, что планируют развестись. Более того, их знакомые, которых опросил Vanity Fair, рассказали, что они по-прежнему влюблены друг в друга. Несмотря на это, источник издания считает, что речь шла о книге, посвященной именно разводу Гарри и Меган, а не разводу Меган с первым мужем или разводах вообще.

По слухам, представитель Меган Маркл обращался в издательства и пытался выяснить, не захотят ли они опубликовать книгу, действие которой происходит после ее развода

Что самое необычное, он, как утверждает источник Vanity Fair, подчеркивал, что Гарри и Меган пока не разводятся. Но ему хотелось знать, насколько издательству интересна книга, действие которой происходит после развода.

Достичь договоренностей этому человеку так и не удалось, гонорары не обсуждались, и рукописи тоже, насколько известно, не существует.

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи в 2019 году Фото: Samir Hussein / WireImage / Getty Images

Принц Гарри хочет целовать своих детей, спокойно жить и не задумываться о деньгах

Вероятность развода, по мнению автора статьи в Vanity Fair, повышается из-за ситуации, в которой оказался принц Гарри. После переезда в Соединенные Штаты у него совсем не осталось друзей, а новых завести не получается. Это беспокоит уже не только его самого, но и Меган.

Инсайдер, который работал с супругой принца, заявил, что она жаловалась на отсутствие у него новых близких знакомств в Америке. Другой источник Vanity Fair, имевший профессиональные контакты с Гарри и его женой, заявил, что принц вообще «не знает, чего хочет, потому что вырос в аквариуме и ничего не знает о реальной жизни».

Думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он мог время от времени целовать своих детей, но при этом не думать о деньгах. Вряд ли ему хочется быть знаменитым в том смысле, в каком этого хочет Меган источник Vanity Fair

Это не новость: об одиночестве Гарри не раз писали британские таблоиды. Издание Daily Mail утверждало, что теперь принц считает лучшим другом своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна. В прошлом он работал в лондонской полиции и 16 лет охранял членов британской королевской семьи, в том числе королеву Елизавету II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

У Лэнгдауна и принца Гарри прекрасные, но не бескорыстные отношения. Телохранитель получает за работу внушительную плату: несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей) в сутки.

Бывшие сотрудники рассказали о неприятной стороне Меган Маркл

Касается Vanity Fair и другой больной для Гарри и Меган темы: их отношений с персоналом. Недоброжелатели уже несколько лет утверждают, что выдержать работу у Меган способен не каждый. Источники Vanity Fair подтверждают, что это действительно так.

Один из бывших сотрудников Гарри и Меган сообщил, что был вынужден уволиться, потому что паре нельзя было сказать «нет». По его словам, он ушел из-за необходимости подчиняться нанимателям во всем, так как «больше не мог выносить себя самого» в этих обстоятельствах.

Еще один бывший представитель персонала рассказал, что стиль общения Маркл с подчиненными остается «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока что-то не идет вразрез с ее планами. Тогда она становится «холодной и отстраненной». Он назвал свой опыт ужасным и «очень болезненным» из-за ее манипулятивных приемов.

Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам бывший сотрудник Меган Маркл

Кроме того, источник упомянул склонность супруги принца Гарри к сплетням и злым разговорам за спиной. После работы с парой над тремя эпизодами подкаста один из менеджеров якобы взял длительный отпуск. Другие, по слухам, увольнялись или обращались за помощью к психотерапевтам, чтобы снять напряжение.

Принц Гарри Фото: Henry Nicholls / Reuters

Статья Vanity Fair огорчила Гарри и Меган и озадачила их знакомого

Знакомый Гарри и Уильяма прокомментировал статью Vanity Fair изданию Daily Beast. Он полагает, что все написанное в ней — вредная чушь.

История о разводе из Vanity Fair показалась мне очень несправедливой. Вроде бы какая-то книга выходит или не выходит. Меган уже планирует, как будет жить после развода, и при этом они абсолютно влюблены друг в друга. Что? Доказательств при этом ноль знакомый принцев Гарри и Уильяма

О реакции на статью самих Гарри и Меган написало британское издание The Times. Его источники утверждают, что публикация Vanity Fair огорчила их.

Более подробную отповедь людям, дожидающимся их развода, принц Гарри прочитал еще в декабре, когда статья Vanity Fair еще не вышла. Он отметил, что, если верить СМИ, получится — они с Меган Маркл купили 10-12 домов и развелись столько же раз.

По словам принца Гарри, он привык просто игнорировать прессу. При этом он пожалел тех, кто верит в распространяемые о его семье слухи, а потом разочаровывается.