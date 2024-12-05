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16:56, 5 декабря 2024Из жизни

Принц Гарри высказался о возможном разводе с Меган Маркл

Британский принц Гарри ответил на слухи о его разводе с Меган Маркл
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Darryl Dyck / Globallookpress.com

Британский принц Гарри, герцог Сассекский, опроверг слухи о его возможном разводе с Меган Маркл. Он высказался на тему своего брака на саммите, который проводит The New York Times (NYT), пишет New York Post.

Последние месяцы герцог и герцогиня Сассекские появлялись на публичных мероприятиях порознь. Это заставило многих думать, что между Гарри и Меган Маркл произошла ссора.

На DealBook Summit обозреватель NYT Эндрю Росс Соркин сказал Гарри, что «гуглил» принца и отметил повышенный интерес общественности к его личной жизни. В частности Соркин упомянул, что фанаты пары недоумевают, почему Гарри сейчас в Нью-Йорке, а Меган Маркл улетела на мероприятие в Калифорнию. «Так вы же пригласили меня», — шутливо ответил на претензию Гарри.

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Принц отметил, что, если верить СМИ, получится, что они с Меган Маркл купили 10-12 домов и развелись столько же раз. По словам принца Гарри, он привык просто игнорировать прессу. При этом он пожалел тех, что верят в распространяемые о его семье слухи, а потом разочаровываются.

Ранее сообщалось, что после инаугурации новый президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри. В 2023 году он признался в мемуарах в употреблении различных наркотиков в рекреационных целях. Согласно правилам въезда, эта информация должна была быть представлена в его иммиграционных документах.

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