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10:10, 11 ноября 2024Из жизни

Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США после победы Трампа на выборах

Дональд Трамп вознамерился выслать принца Гарри из страны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bing Guan / Reuters

После инаугурации новый президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри. Об этом пишет Daily Mail.

Иммиграционные документы принца Гарри могут вскоре обнародовать, а сам он окажется под угрозой депортации. После победы Дональда Трампа на выборах администрация президента Джо Байдена больше не сможет защищать его. Аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца Гарри уже давно, но не мог обойти запрет Байдена.

Визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после того, как в 2023 году он признался в мемуарах в употреблении различных наркотиков в рекреационных целях. Согласно правилам въезда, эта информация должна была быть представлена в его иммиграционных документах. Однако агентство, контролирующее въезд иностранцев, отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на Министерство внутренней безопасности США. В сентябре суд отклонил требование опубликовать записи. Это решение сейчас находится в процессе обжалования юристами центра.

«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов Гарри пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — сказал Нил Гардинер, директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation. По словам Гардинера, Белый дом «из кожи вон лез, чтобы защитить принца Гарри, и эта защита прекратится после инаугурации».

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Ранее сообщалось, что болезнь британского короля Карла III спутала планы принца Гарри. По словам близкого к королевской семье источника, Гарри не рассчитывал, что Карл III серьезно заболеет, и считал, что у них с отцом будет время помириться.

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