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00:30, 8 октября 2024Из жизни

Спокойная жизнь принца Гарри скоро закончится смертью короля

Придворные Карла III уже готовятся к смерти короля и смене власти
Карл III

Карл III. Фото: Jane Barlow / AP

Болезнь британского короля Карла III спутала планы принца Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast.

По словам источника, близкого к королевской семье, Гарри не рассчитывал, что Карл III заболеет, да еще так серьезно. Принц давал разоблачительные интервью и писал мемуары с обидными высказываниями в адрес Уильяма, Камиллы и Кейт Миддлтон, думая, что в ближайшие 20 лет королем будет Карл, который рано или поздно его простит.

В январе, как утверждает источник Daily Beast, стало ясно, что никаких 20 лет не будет. Король серьезно болен, и придворные уже готовятся к смене власти. Ожидается, что после смерти Карла престол займет его старший сын — принц Уильям. После его воцарения Гарри уже не сможет рассчитывать на примирение, и его спокойная жизнь на этом закончится.

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Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец, как только узнал о болезни отца. Как только объявили, что у Карла нашли рак, он взял на работу нового частного секретаря — опытного дипломата, восемь лет работавшего в Форин-офисе. В Daily Beast полагают, что с его помощью Уильям рассчитывал расширить свою международную деятельность. Реализацию этого плана несколько задержала болезнь Кейт Миддлтон, но сейчас принц снова к нему вернулся.

Ранее сообщалось, что летом Карл III скрывался от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Он проводил время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

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      Олег Парамонов
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