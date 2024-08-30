Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 30 августа 2024Из жизни

Король Карл III сбежал от родственников

Daily Beast: король Карл III скрывается от родственников в особняке Биркхолл
Карл III

Карл III. Фото: Jane Barlow / Reuters

Король Великобритании Карл III скрывается от родственников, собравшихся в королевской резиденции Балморал. Об этом сообщает Daily Beast.

Источник издания утверждает, что Карл и его супруга, королева Камилла, сбежали в особняк Биркхолл. Он расположен на территории, прилегающей к Балморалу, но в более уединенном месте. Король проводит время, ухаживая за садом и занимаясь живописью.

Король много спит. Но это не тот человек, который будет сидеть сложа руки. Отдых для него — это когда он читает, пишет, рисует или работает в саду. Он всегда любил натянуть резиновые сапоги и выбраться в сад. Там он чувствует себя счастливым

источник Daily Beast
Материалы по теме:
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

Тем временем большая часть королевской семьи остается в резиденции. На днях они отправились на охоту и рассчитывали подстрелить шотландских куропаток, но вернулись с пустыми руками.

Ранее сообщалось, что 25 августа королевская семья посетила церковь, расположенную недалеко от королевской резиденции в Балморале. Карла III сопровождали, среди прочих, его наследник принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон, а также королева Камилла и принц Эдвард.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

      Букмекеры назвали фаворита на выборах в США

      Мишустин уволил замминистра просвещения

      Силуанов оценил рост российской экономики

      Сообщения о потере багажа легендарной итальянской актрисы прокомментировали

      Король Карл III сбежал от родственников

      Врачи пропустили раковую опухоль размером с теннисный мяч у молодой пациентки

      Стал известен возможный срок пятого полета Starship

      Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше