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11:16, 15 декабря 2023Путешествия

Из России запустят прямые рейсы в популярную пляжную страну Азии

АТОР: «Аэрофлот» запустит рейсы из России во Вьетнам с 31 января 2024 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Из России во Вьетнам запустят регулярные прямые рейсы с 31 января 2024 года. В популярную пляжную страну Азии будет летать авиакомпания «Аэрофлот», сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что полеты будут выполнять самолеты Boeing 777-300 ER дважды в неделю: по средам и воскресеньям во Вьетнам, по четвергам и понедельникам — обратно.

«Стоимость билетов на первый рейс начинается от 65,4 тысячи рублей на человека без багажа, с багажом — от 77,7 тысячи рублей», — заметили в АТОР.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время, если спрос на полеты будет устойчивым. Все договоренности между странами по этому вопросу уже достигнуты, а соответствующие допуски выданы.

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      Зарина Дзагоева
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