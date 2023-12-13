Из России запустят прямые рейсы в популярную страну Азии

Росавиация: рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время

Прямые рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время, если спрос на полеты будет устойчивым. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве добавили, что все договоренности между странами по этому вопросу уже достигнуты, а соответствующие допуски выданы.

В ноябре стало известно о запуске прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев.