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10:06, 13 декабря 2023Путешествия

Из России запустят прямые рейсы в популярную страну Азии

Росавиация: рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Прямые рейсы из России на Филиппины могут запустить в ближайшее время, если спрос на полеты будет устойчивым. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве добавили, что все договоренности между странами по этому вопросу уже достигнуты, а соответствующие допуски выданы.

В ноябре стало известно о запуске прямых рейсов в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

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      Зарина Дзагоева
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