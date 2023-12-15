Израильские солдаты по ошибке убили трех заложников

Армия Израиля: военные ошибочно определили трех заложников как угрозу и убили их

Израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как представляющих угрозу», — говорится в сообщении. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. Подчеркивается, что в ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.

В ночь на 13 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождения всех заложников без предусловий. Документ, предложенный Египтом и Мавританией, поддержали 153 страны, 10 высказались против, еще 23 воздержались.