Кандидатуру Алиева официально выдвинули на выборы президента Азербайджана

Правящая партия Азербайджана официально выдвинула Алиева на выборы президента

Правящая партия Азербайджана «Йени Азербайджан» официально выдвинула кандидатуру действующего президента страны Ильхама Алиева на выборы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Партия провела расширенное заседание, по итогам которого кандидатура Алиева была избрана единогласно.

Ранее стало известно, что в Азербайджане назначили дату внеочередных выборов президента страны. Они состоятся 7 февраля 2024 года.

Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года, он четырежды побеждал в президентских выборах.