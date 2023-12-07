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11:15, 7 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане назначили дату внеочередных президентских выборов

Алиев назначил внеочередные президентские выборы в Азербайджане на 7 февраля

Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы в стране на 7 февраля. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Очередные выборы в республике должны были состояться в 2025 году.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в Европейский союз из прагматичных соображений в концепции внешней политики. Он также подчеркнул, что республику «никогда и не примут».

Президент также обвинил Францию в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, вооружая Армению и поощряя реваншизм.

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      Алевтина Запольская
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