В Азербайджане заявили об отсутствии намерений вступать в Евросоюз

Президент Азербайджана Алиев заявил, что его страна не намерена вступать в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не намерена вступать в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Алиев рассказал, что из прагматичных соображений в концепции внешней политики Азербайджана отсутствует цель вступить в ЕС.

«Нас никогда туда не примут, и причины понятны», — заявил он на конференции «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности» в Баку.

Глава государства отметил, что не видит смысла в попытках вступить в ЕС, поскольку Азербайджан уже нашел оптимальные форматы сотрудничества.

Ранее ЕС предупредил Баку о суровых последствиях любого нарушения территориальной целостности Армении. Соответствующее заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.