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11:33, 15 декабря 2023Мир

КНДР заподозрили в новых испытаниях баллистической ракеты

Bloomberg: КНДР планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты

Фото: KCNA / Reuters

Разведка Южной Кореи полагает, что Северная Корея планирует испытания баллистической ракеты в декабре этого года для демонстрации силы ядерного арсенала КНДР и личной власти Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на южнокорейские разведслужбы сообщает агентство Bloomberg.

«Существует вероятность того, что Северная Корея запустит межконтинентальную баллистическую ракету в декабре», — заявил агентству первый заместитель советника по национальной безопасности Республики Корея Ким Тэ Хе. По его словам, новая модель межконтинентальной баллистической ракеты может достичь американской территории, поэтому подобная демонстрация силы будет сигналом и для американских властей.

В ноябре Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. В этот список входят ракетные испытания межконтинентальных баллистических ракет и подземные ядерные испытания.

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      Виктория Кондратьева
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