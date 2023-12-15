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20:39, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда популярного шоу на ТНТ раскрыла негативное влияние КВН на стендап-комиков

Ирина Мягкова

Ирина Мягкова. Кадр: OUTSIDE STAND UP / YouTube

Креативный продюсер и участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова в интервью Forbes раскрыла негативное влияние КВН на стендап-комиков.

Звезда «Женского стендапа» выразила мнение, что опыт игры в КВН мешает стендап-комикам в работе. «Это как с актерами — они начинают играть, а играть в стендапе чаще всего не нужно. То же самое с КВН», — отметила она.

По словам Мягковой, бывшие участники КВН, которые стали стендап-комиками, привыкли к формату телеигры. «Один из примеров: люди там привыкают, что у них играет музыкальная отбивка, и не важно, смешно или нет, — зрители хлопают. Когда из КВН приходят, я говорю: "Тут нужно шутки добивать, люди просто так не аплодируют"», — объяснила креативный продюсер.

Юмористка добавила, что сейчас в жанре стендап выступает много комиков, которые не играли в КВН. «Им намного проще», — заключила она.

Ранее Мягкова объяснила нелюбовь к юмористическим шоу. Она призналась, что после работы ей нужен отдых от юмора.

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      Олег Давыдов
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