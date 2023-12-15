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10:42, 15 декабря 2023Культура

Лобода объяснила решение петь на русском языке

Лобода заявила, что будет петь на русском языке из-за аудитории

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, объяснила, почему она продолжает петь на русском языке. Ее слова приводит «Русская служба Би-би-си».

Певица отметила, что ее аудитория уже давно вышла за пределы украинского рынка. «И это люди, в основном, русскоязычные, и они живут по всему миру. Я не хочу их терять и не считаю, что это правильно», — сказала певица.

Ранее Лобода анонсировала выход песни «Метелица» на русском языке и подверглась критике соотечественников. Многие пользователи обвинили певицу в том, что таким образом она симпатизирует России, а также напомнили, что артистка обещала петь только на украинском.

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