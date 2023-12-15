Лобода выступила в поддержку Пугачевой

Лобода заявила, что уважает Аллу Пугачеву и ее семью

Украинская певица Светлана Лобода, которая после начала специальной военной операции (СВО) покинула Россию и выразила критику в адрес российских властей, заступилась за российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву. Ее слова приводит «Русская служба Би-би-си».

Артистка подчеркнула, что испытывает уважение к семье Пугачевой. «Это настолько воспитанные, интеллигентные и большие люди внутри. После их поступка я еще больше зауважала их», — сказала Лобода, отметив, что российская исполнительница с супругом, юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), совершили «огромный поступок».

По мнению певицы, тот факт, что Пугачева покинула Россию, «о многом говорит». «Все, что Максим говорит — это все то, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорит Максим», — заключила исполнительница.

Ранее Светлана Лобода объяснила, почему она продолжает петь на русском языке.