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15:25, 15 декабря 2023Наука и техника

Лунные ресурсы признали важными для будущего США

В Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на слушания, состоявшиеся в комитете по природным ресурсам Палаты представителей. По итогам мероприятия его участники пришли к выводу, что добыча полезных ископаемых в космосе может иметь важное значение для будущего Соединенных Штатов, и потребовали, чтобы соответствующий вопрос был тщательно изучен и получил поддержку от государства.

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«Человечество стоит на пороге новой эры, которая будет определяться развитием космоса и использованием космических ресурсов», — сказал исполнительный директор компании TerraSpace Эрик Сандби.

По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, США рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

В июле обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Китай планирует одержать победу над США в новой космической гонке.

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      Иван Потапов
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