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20:24, 15 декабря 2023Мир

Макрон высказался о вступлении Украины в Евросоюз

Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз далек от принятия Украины

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз до сих пор далек от принятия Украины в свой состав. Об этом пишет РИА Новости.

По словам французского лидера, вступление Украины в объединение потребует реформы правил ЕС. На эти реформы, заметил Макрон, потребуется больше денег. Решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз он назвал политическим решением, «у которого нет юридической значимости».

«Сегодня мы еще очень далеки от этого (приема Украины в ЕС — прим. «Ленты.ру»). Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности», — высказался президент Франции.

Ранее Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержать страну на фоне критики коррупции. Макрон заверил своего коллегу в оказании содействия в открытых переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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      Варвара Кошечкина
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