Минобороны отчиталось о работе системы ПВО за неделю в зоне спецоперации

Минобороны: за неделю системы ПВО сбили вертолет и перехватили ракету «Точка-У»

За неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также перехватили тактическую ракету «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Уточняется, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

«За неделю перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий находятся 617 тысяч российских военнослужащих. Глава государства добавил, что линия фронта в зоне СВО составляет почти 2000 километров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.