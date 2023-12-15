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14:52, 15 декабря 2023Россия

Минобороны отчиталось о работе системы ПВО за неделю в зоне спецоперации

Минобороны: за неделю системы ПВО сбили вертолет и перехватили ракету «Точка-У»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также перехватили тактическую ракету «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Уточняется, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области.

«За неделю перехвачены: тактическая ракета "Точка-У", две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

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